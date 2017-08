Aktien New York: Moderate Verluste nach schwachen Wirtschaftsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem freundlichen Handelsstart in die Verlustzone gedreht.



Zum einen belasteten erneut negativ ausgefallene Konjunkturdaten. Zum anderen wirft der Notenbanken-Gipfel in Jackson Hole bereits seine Schatten voraus.

Der Dow Jones Industrial knüpfte an seine Vortagesverluste an und sank um 0,11 Prozent auf 21 787,62 Punkte. Am Dienstag noch hatte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,90 Prozent den größten Tagesgewinn seit April verbucht.