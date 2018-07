Aktien New York: Moderate Verluste - Banken leiden nach Geschäftszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach der zuletzt überwiegend guten Kursentwicklung am Freitag erst einmal moderat nachgegeben.



Die angelaufene Berichtssaison der Unternehmen drängte den weltweiten Handelskonflikt einmal mehr etwas in den Hintergrund. Diesmal standen einige Banken im Fokus, deren Geschäftszahlen die Anleger aber nicht überzeugen konnten. Von Konjunkturdaten gingen erneut keine Impulse aus.