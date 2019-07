Aktien New York: Moderate Gewinne wenige Stunden vor Fed-Zinsentscheid

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sind die Anleger an der Wall Street vorsichtig optimistisch.



Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn um 0,19 Prozent auf 27 250,99 Punkte. Damit zeigte sich der US-Leitindex allerdings ähnlich antriebslos wie schon seit Tagen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,04 Prozent auf 3014,37 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,31 Prozent auf 7977,27 Zähler.

Die erste Leitzinssenkung in den USA seit etwas mehr als zehn Jahren gilt als so gut wie sicher, wobei die überwiegende Mehrheit der Ökonomen von einem viertel Prozentpunkt ausgeht. Eine noch stärkere Senkung gilt zwar als denkbar, aber unwahrscheinlich. Wichtig wird daher vor allem der Ausblick auf die weitere Geldpolitik.

Bis dahin stehen vor allem wieder Unternehmenszahlen im Fokus - aktuelle Konjunkturdaten ließen die Aktienkurse einmal mehr kalt. Unterdessen beendeten China und die USA die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche ohne sichtbare Fortschritte./gl/fba