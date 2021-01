Aktien New York: Moderate Gewinne nach schwachem Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag etwas orientierungslos präsentiert.



Die Kurse der wichtigsten Indizes schwankten um ihre letzten Schlussstände. Zuletzt überwogen zwar wieder die Käufer. Angesichts der nahenden Berichtssaison der US-Unternehmen und bereits hoher Bewertungen hielt sich die Risikobreitschaft der Anleger aber in Grenzen. Der Hoffnung auf milliardenschwere Konjunkturhilfen des designierten US-Präsidenten Joe Biden sowie eine weiter lockere Geldpolitik der Notenbank steht die weiter grassierende Corona-Pandemie gegenüber.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,22 Prozent auf 31 075,64 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,12 Prozent auf 3804,11 Punkte hoch. Der vortags gebeutelte Technologieindex Nasdaq 100 gewann 0,05 Prozent auf 12 909,50 Zähler.

Unter den Einzelwerten stach Tesla mit einem Plus von über fünfeinhalb Prozent auf einem der vorderen Nasdaq-100-Plätze heraus. Damit machten die Aktien des Elektroautobauers den gestrigen Rückschlag größtenteils wett und näherten sich wieder dem zuvor erreichten Rekordhoch.

Bei Goldman Sachs reichte es dank eines Kursgewinns von knapp zweieinhalb Prozent bereits für eine erneute Bestmarke. Die Aktien profitierten ebenso wie die Titel anderer Banken von der Verkaufswelle bei US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Die dadurch zunehmende Spanne zwischen kurz- und langfristigen Zinsen kommt dem Kreditgeschäft der Geldhäuser zugute.

Uber -Papiere legten um mehr als acht Prozent zu und waren damit ebenfalls so teuer wie nie zuvor, obwohl der Vision Fund von Softbank mitgeteilt hatte, Aktien des Fahrdienst-Vermittlers im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar verkauft zu haben. Wie aus einer Einreichung bei der Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hält Softbank noch etwa 184 Millionen Uber-Papiere, die zum aktuellen Kurs knapp elf Milliarden Dollar wert sind.

Bei Zoom reichte es trotz der angekündigten Kapitalerhöhung für ein Kursplus von knapp drei Prozent. Der Videokonferenzdienst will seine Kassen mit einer Aktienplatzierung im Wert von mindestens 1,5 Milliarden Dollar auffüllen. Dabei ist der Zeitpunkt nicht besonders günstig für Zoom: Der Aktienkurs liegt momentan um rund 40 Prozent unter dem Höchststand von Mitte Oktober.

Walmart ging derweil für die Gründung eines Fintech-Startups eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor Ribbit Capital ein. Die Anteilscheine des Handelskonzerns stiegen um über anderthalb Prozent./gl/he