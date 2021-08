Aktien New York: Moderate Gewinne halten Nasdaq auf Rekordjagd

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen treten am Dienstag nach den Vortagsrekorden einiger Indizes noch nicht auf die Bremse.



Ein moderates Plus zum Auftakt reichte beim technologielastigen Nasdaq 100 gleich für die nächste Bestmarke, er stieg im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 15 334,98 Punkte. Eine Rally bei den US-Notizen chinesischer Tech-Firmen machte dort Schlagzeilen.

Auch der marktbreite S&P 500 hatte zu Wochenbeginn eine Bestmarke aufgestellt, mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 4487,25 Punkte konnte er diese aber am Dienstag zunächst nicht überbieten. Für den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ging es im frühen Handel auch moderat um 0,20 Prozent auf 35 404,82 Punkte hoch. Ihm fehlen damit aber noch etwas mehr als 200 Punkte, um den Rekordstand von 35 631 Punkten einzuholen, den er am Anfang letzter Woche erreicht hatte.

Wenige Tage vor dem internationalen Notenbank-Treffen, das wie schon im Vorjahr nur online und nicht in Jackson Hole stattfindet, sind die Ängste der Anleger vor einer möglichen baldigen Straffung der US-Geldpolitik wieder geschwunden. Dazu trägt Analysten zufolge die nachlassende weltweite Konjunkturdynamik im Zuge der sich ausbreitenden, besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus bei./tih/he