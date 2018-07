Aktien New York: Moderate Gewinne dank Konjunkturzuversicht

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Schwung an der jüngst gut gelaufenen Wall Street lässt nach.



Dennoch reichte es am Dienstag für moderate Kursgewinne. Weiterhin hoffen die Anleger darauf, dass die rund laufende Konjunktur und eine gute Berichtssaison der Unternehmen die jüngsten Sorgen wegen einer Verschärfung der internationalen Handelskonflikte überlagern.