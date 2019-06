Aktien New York: Moderate Gewinne zu Wochenbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag an seine gute Entwicklung der letzten Woche angeknüpft.



Der US-Leitindex rückte um 0,30 Prozent auf 26 797,96 Punkte vor, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch erreicht hatte.

Der marktbreite S&P 500 entwickelte sich mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 2952,50 Punkte stabil. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 7737,2 Punkte nach oben. In der vergangen Woche waren die Aktienkurse in New York von Signalen der großen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik zu Stützung der Konjunktur beflügelt worden./la/he