Aktien New York: Moderate Gewinne - US-Geldpolitik bleibt auf Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt zeichnet sich nach Signalen für eine weiterhin behutsame Straffung der US-Geldpolitik eine weitere Gewinnwoche ab.



Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 25 740,34 Punkte. Für den bisherigen Wochenverlauf liegt er damit wieder leicht im Plus.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,35 Prozent auf 2866,85 Punkte. Er hatte im Wochenverlauf eine Bestmarke von 2873 Zählern erreicht, bevor er im Sog der weiterhin schwelenden Sorgen hinsichtlich einer möglichen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China ein wenig zurückgefallen war. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es am Freitag um 0,64 Prozent auf 7460,99 Punkte nach oben.

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bestätigte in einer Rede während der Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole insgesamt die Erwartungen der Investoren. Der Währungshüter sieht trotz der robusten Konjunktur keine große Gefahr für eine Überhitzung der US-Wirtschaft. Er hält unverändert graduelle Leitzinsanhebungen für angemessen./mis/he