Aktien New York: Moderate Gewinne nach US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Freitag nach dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet.



In den ersten Minuten stieg der Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent auf 20 901,95 Punkte.