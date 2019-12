Aktien New York: Moderate Gewinne - Neue Hoffnung im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger am Dienstag wieder etwas Mut geschöpft.



Dank neuer Nachrichten zum Handelsstreit mit China drehten die wichtigsten Aktienindizes nach leichten Verlusten moderat ins Plus.

Der Dow Jones Industrial stand im frühen Handel zuletzt 0,06 Prozent höher bei 27 925,63 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,11 Prozent auf 3139,26 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,26 Prozent auf 8384,70 Punkte.

Die für den 15. Dezember angedrohten neuen Strafzölle der USA auf Importe aus China werden laut übereinstimmenden Presseberichten womöglich verschoben. Mit der angedachten Verschiebung sollen weitere Verhandlungen ermöglicht werden, berichtet die Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Das Blatt beruft sich auf Informationen sowohl von Vertretern der chinesischen als auch der amerikanischen Verhandlungsdelegation. Demnach soll es keine harte Zeitgrenze für die Verhandlungen geben./la/stw