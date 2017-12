Aktien New York: Moderate Gewinne - Kaum Impulse von den Wirtschaftsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat zugelegt.



Nachdem die von US-Präsident Donald Trump versprochene Steuerreform vom Kongress bewilligt wurde und das Thema damit auch an der Wall Street vorerst abgehakt ist, gibt es Börsianern zufolge so kurz vor Weihnachten nur noch wenig, was bewegt. Die durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten jedenfalls stützten kaum.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,34 Prozent auf 24 809,80 Punkte zu. Am Montag noch hatte er in der Erwartung bevorstehenden Verabschiedung der Steuerreform ein Rekordhoch bei 24 876 Punkten erklommen. Auch der S&P 500 und die Nasdaq-Börsen hatten Bestmarken erreicht, bevor es dann wieder leicht abwärts gegangen war.

Nun kletterte der marktbreite S&P 500 wieder um 0,20 Prozent auf 2684,66 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 6476,63 Zähler.

Von den Wirtschaftsdaten gingen keine klaren Impulse aus: So wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas schwächer als bisher geschätzt. In der vergangenen Woche gab es zudem mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet. Dagegen hellte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember überraschend auf, und im Oktober waren die Hauspreise stärker gestiegen als erwartet./ck/men