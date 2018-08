Aktien New York: Moderate Gewinne nach Jobdaten, Zollstreit bleibt Thema

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Freitag im frühen Handel zaghafte Kursaufschläge verzeichnet.



Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,21 Prozent auf 25 378,53 Punkte zu. Im bisherigen Wochenverlauf hat das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt bislang um 0,3 Prozent nachgegeben - allerdings nach einer vierwöchigen Gewinnserie.

Der breit gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,16 Prozent auf 2831,73 Punkte zu. Erneut im Plus mit 0,13 Prozent auf 7381,68 Punkten war auch der technologielastige Nasdaq-100-Index .

Thema am Markt sind die neuesten Jobdaten und der weiter eskalierende Zollstreit mit China. In der US-Wirtschaft waren im Juli weniger Arbeitsplätze entstanden als erwartet. Allerdings hatte sich der Aufbau der Beschäftigung in den Monaten zuvor besser entwickelt als bisher bekannt. Insgesamt entwickelt sich der US-Arbeitsmarkt weiter robust. Als Stimmungsdämpfer gilt nach wie vor der Handelsstreit. So hatte Chinas politische Führung bekannt gegeben, dass auf angedrohte Zölle seitens der USA mit Gegenmaßnahmen reagiert werde./ajx/he