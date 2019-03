Aktien New York: Moderate Gewinne - Aber Boeing bremst Dow erneut

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt hat die Wall Street am Dienstag überwiegend erst einmal weiter zugelegt.



Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen, und der Dow Jones Industrial wurde wie schon zur Eröffnung am Montag von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn gab der US-Leitindex um 0,26 Prozent auf 25 585,00 Prozent nach. Dagegen ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,21 Prozent auf 2789,15 Punkte hoch und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,18 Prozent auf 7177,04 Zähler./gl/jha/