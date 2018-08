Aktien New York: Moderate Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach leichten Verlusten in der vergangenen Woche haben die US-Börsen am Montag moderat zugelegt.



Die Währungskrise in der Türkei, die am Freitag noch belastet hatte, wurde zu Wochenbeginn von den Anlegern jenseits des Atlantiks nur am Rande beachtet.