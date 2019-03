Aktien New York: Im Minus - Wachstumssorgen überlagern EZB-Billiggeldflut

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf noch länger fließendes Billiggeld in der Eurozone hat am Donnerstag die Anleger an den Aktienmärkten nicht animiert.



Sie gewichteten die Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum höher. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten halben Stunde nach dem Start 0,47 Prozent auf 25 553,03 Punkte.

Das Versprechen der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins mindestens bis Jahresende nicht anzuheben sowie Banken und Wirtschaft mit weiteren Billigkrediten unter die Arme zu greifen, konnte die Stimmung also nicht aufhellen. Vor dem Börsenstart sah es zeitweise so aus, als könnten die Kurse von der weiter lockeren Geldpolitik profitieren.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,43 Prozent auf 2759,40 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,55 Prozent auf 7073,61 Punkte nach./ajx/jha/