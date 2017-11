Aktien New York: Marathon der Rekorde setzt sich in ruhigem Tempo fort

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Gleich zum Handelsstart an den US-Börsen sind am Dienstag wieder Rekorde aufgestellt worden.



Alle vier wichtigen Indizes setzten ihren Bestmarken-Marathon gemächlich, aber beständig fort. Nach einer ereignisreichen Vorwoche fehlte es allerdings an Impulsen. Weder standen wichtige Konjunkturdaten noch Quartalsberichte gewichtiger US-Konzerne auf der Agenda.