Aktien New York: Lustlos - Anleger warten auf Trumps Treffen mit Xi

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach dem Beginn des G20-Gipfels in Japan uneinheitlich und insgesamt wenig bewegt präsentiert.



Über eine Stunde nach dem Handelsstart verzeichnete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,17 Prozent auf 26 571,96 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,23 Prozent auf 2931,61 Punkte. Dagegen sank der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,05 Prozent auf 7653,01 Zähler. Damit hielt die schon seit Tagen lustlose Kursentwicklung an der Wall Street an.

US-Präsident Donald Trump trifft sich erst am Samstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping, um über den Handelskonflikt beider Länder zu reden. Ihr Treffen gilt als das wichtigste dieses Gipfels. Davor wollen sich die Anleger offenbar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenngleich Berichte zuletzt Hoffnungen zumindest auf einen "vorläufigen Burgfrieden" genährt hatten. Auch aktuelle Konjunkturdaten, die laut Ulrich Wortberg von der Helaba die Erwartung sinkender US-Zinsen unterstützen, gaben keine Kaufimpulse./gl/he