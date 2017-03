Aktien New York: Lethargie vor Arbeitsmarktbericht hält an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie an der Wall Street geht weiter.



Neben der hartnäckigen Zurückhaltung der Anleger vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht sorgten am Donnerstag die schwachen Ölpreise für einen lethargischen Börsenauftakt in New York. Etwas Unterstützung bekamen die Aktienkurse von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten - Experten hatten das allerdings schon erwartet.