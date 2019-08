Aktien New York: Leichte Verluste nach jüngster Kurserholung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Kurserholung etwas durchgeschnauft.



Die wichtigsten US-Aktienindizes gaben am Dienstag leicht nach. In den vergangenen drei Tagen hatte die US-Börse einen Teil ihrer zuvor wegen Konjunktursorgen erlittenen Kursverluste wieder aufgeholt.

Der Dow Jones Industrial verlor am Dienstag 0,25 Prozent auf 26 070,74 Punkte. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,37 Prozent auf 2912,81 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,23 Prozent auf 7701,37 Zähler./la/he