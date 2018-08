Aktien New York: Leichte Verluste nach jüngsten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach den jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause eingelegt.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,25 Prozent auf 25 565,82 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,15 Prozent auf 2854,07 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent auf 7454,94 Punkte nach unten.

Im Fokus steht weiter der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem die Vereinigten Staaten am Vortag weitere Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar angekündigt hatten, reagierte nun China. Als Erwiderung auf die vom 23. August an wirksam werdenden US-Zölle will China zur selben Zeit Zölle auf US-Waren im selben Wert erheben./la/he