Aktien New York: Leichte Verluste am Ende eines starken Quartals

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am letzten Handelstag des ersten Quartals geringfügig nachgegeben.



Börsianer verwiesen am Freitag darauf, dass die Anleger nach dem bislang starken Jahresverlauf erst einmal keine weiteren Risiken eingingen.