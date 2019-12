Aktien New York: Leichte Verluste - Europa komplett geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist in den letzten Handelstag im laufenden Jahr mit leichten Verlusten gestartet.



Noch vor dem Start in New York hatten in Europa auch die letzten Börsen ihre Tore für 2019 geschlossen. Händler berichteten entsprechend von dünnen Umsätzen, zumal auch in Tokio bereits am Montag der letzte Handelstag gewesen war.

Der Dow Jones fiel zuletzt um 0,13 Prozent auf 28 424,38 Punkte. Sein Jahresgewinn dürfte dennoch bei mehr als 20 Prozent liegen. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,09 Prozent auf 3218,34 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 verlor 0,10 Prozent auf 8700,94 Zähler./he