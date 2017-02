Aktien New York: Leichte Verluste - Berichtssaison in vollem Gange

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag etwas tiefer in den Handel gestartet.



Im Fokus der Anleger steht weiter die laufende Unternehmensberichtssaison. Zudem sorgte eine mögliche Milliarden-Übernahme für Gesprächsstoff. Frische US-Konjunkturdaten gaben hingegen kaum Impulse.