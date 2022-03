Aktien New York: Leichte Gewinne - Sondergipfel der Nato

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem andauernden Krieg in der Ukraine geht die Hängepartie an den US-Börsen am Donnerstag weiter. Nach einem Schwächetag zur Wochenmitte legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,52 Prozent auf 34 537,90 Zähler zu. Der US-Leitindex bewegt sich schon den fünften Tag zwischen gut 34 300 und knapp 35 000 Punkten.

Andere US-Leitindizes bewegten sich auch komfortabel im Plus: Der marktbreite S&P 500 gewann 0,59 Prozent auf 4482,63 Zähler, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,58 Prozent auf 14 531,32 Punkte stieg.

Mit mehreren Spitzentreffen in Brüssel will die westliche Staatengemeinschaft im Ukraine-Krieg Geschlossenheit demonstrieren. Auf den Tag genau vier Wochen nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland kamen am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen. Danach standen dort auch Gipfeltreffen der Siebener-Gruppe wichtiger demokratischer Industrieländer (G7) und der Europäischen Union (EU) an. In der Ukraine gingen unterdessen die heftigen Gefechte weiter./tih/jha/