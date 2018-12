Aktien New York: Leicht erholt nach jüngstem Kurseinbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an der Wall Street hat am Dienstag zumindest eine Pause eingelegt.



Nachdem der Dow Jones Industrial allein seit Anfang November um fast 8 Prozent eingeknickt war, stabilisierte sich der Leitindex im frühen Handel und stieg um 1,16 Prozent auf 23 867 Punkte.

Am Vortag war der Dow zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang April eingebrochen. Hatten am Montag Konjunkturdaten noch enttäuscht und die Kurse belastet, so meldete das Handelsministerium nun eine überraschend rege Aktivität der US-Bauwirtschaft im November.