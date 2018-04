Aktien New York: Kursgewinne dank starker Zahlen von McDonald's

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Kursgewinne unter anderem bei den Aktien von McDonald's haben den Dow Jones Industrial am Montag angetrieben.



Die Fastfood-Kette hatte überraschend starke Quartalszahlen präsentiert, was deren Papiere um zuletzt rund 5 Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Zudem kam von den Renditen am Anleihemarkt kein nennenswerter Gegenwind für die Börse: Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte unter 3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Anstieg der Rendite über diese Marke die Aktienkurse belastet, weil höhere Zinsen Dividendentitel gegenüber festverzinslichen Papieren unattraktiver machen können.