Aktien New York: Kurserholung gewinnt an Fahrt am Wahltag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl weiter zugegriffen.



Eine Welle des Optimismus schwappe an die Wall Street, dass der Wahlausgang keine größeren Ungewissheiten mit sich bringe, sagte ein Portfoliomanager. Positive Impulse lieferten die Ölpreise, die den stärksten Anstieg seit einem Monat verzeichneten.

Der Dow Jones Industrial notierte am Dienstag im Handelsverlauf 1,92 Prozent höher bei 27 442,20 Punkten, nachdem er zum Wochenstart bereits um 1,6 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,71 Prozent auf 3366,89 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 1,65 Prozent auf 11 268,05 Zähler vor.

Die attraktivsten Branchen waren Finanz- und Industriewerte mit Gewinnen von 2,4 beziehungsweise 2,6 Prozent. Die Anleger setzten darauf, dass diese Sektoren nach der Wahl besonders gute Entwicklungschancen hätten, hieß es.

Präsident Donald Trump liegt in Umfragen sowohl landesweit als auch in mehreren "Swing States" hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen. Wegen des Wahlsystems kann auch der Kandidat mit den meisten Stimmen aus der Bevölkerung unterliegen, wenn er nicht genug Wahlleute hinter sich vereint. Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, ob er das Resultat akzeptieren wird.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Paypal im Blickpunkt. Der Online-Bezahldienst profitiert in der Corona-Krise weiter vom Trend zum Einkaufen im Internet und übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Die Anleger aber machten bei den in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufenen Aktien Kasse, so dass die Papiere um 2,7 Prozent fielen und fast am Ende des Nasdaq-100-Index rangierten.

Nutrien gibt sich zwar optimistisch für das weitere Geschäftswachstum. Unter dem Strich aber erwirtschaftete der Düngerkonzern wegen einer hohen Abschreibung im Phosphat-Geschäft einen Verlust. Laut Analyst Adam Samuelson von der Bank Goldman Sachs enttäuschte zudem das bereinige operative Ergebnis wegen des schwächeren Geschäfts mit Stickstoff und Phosphaten. Die Papiere von Nutrien verloren 7,2 Prozent.

Der an diesem Donnerstag geplante Rekord-Börsengang des chinesischen Alibaba-Ablegers Ant Group wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Debüts in Shanghai und Hongkong seien ausgesetzt, teilte Ant am Dienstag mit. Der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform wollte mit dem IPO rund 34,5 Milliarden US-Dollar einspielen. Die Alibaba-Papiere sackten um 7,9 Prozent ab.

Für die Anteilscheine von Bristol-Myers Squibb ging es um 3,1 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern legte positive Studiendaten zu einem Medikament zur Behandlung von Schuppenflechte vor./edh/he