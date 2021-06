Aktien New York: Kurse trotzen hoher Inflation - S&P 500 auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in den USA haben sich am Donnerstag von einer überraschend stark gestiegenen Inflation nicht aus der Ruhe bringen lassen.



Die Aktienkurse legten im frühen Handel zu, obwohl die vorbörslich veröffentlichten Verbraucherpreise im Mai stärker gestiegen waren als von Analysten erwartet. Womöglich hätten Investoren am Markt zuletzt sogar eine noch höhere Teuerung befürchtet, die nun so nicht eingetreten sei, hieß es im Handel.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 34 683,81 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 4247,50 Zähler zu und schwang sich sogar zu einem Rekordhoch auf. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 13 936,64 Punkte nach oben./bek/he