Aktien New York: Kurse fallen - Anleger hoffen aber auf neue Verhandlungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten sind die Börsen in den USA in die neue Handelswoche gegangen. Auch am Montag zehrt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine an den Nerven der Investoren. Mit der Hoffnung auf neuerliche Verhandlungen zwischen beiden Staaten grenzten die großen Aktienindizes weitaus höhere Verluste aus dem vorbörslichen Handel aber ein. Für den Dow Jones Industrial ging es im frühen Haupthandel noch um 0,9 Prozent auf 33 307 Punkte abwärts. Vorbörslich war der Dow noch um bis zu zwei Prozent gefallen.

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine soll nach Angaben aus Kiew an diesem Montagnachmittag beginnen. Das schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Mittag auf Twitter.

Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,76 Prozent auf 4296 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,50 Prozent auf 13 768 Zähler nach unten./bek/he