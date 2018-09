Aktien New York: Kurse berappeln sich wieder

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich nach einem mäßigen Wochenauftakt wieder stabilisiert.



Von durchwachsenen Konjunkturdaten gingen am Dienstag keine erkennbaren Auswirkungen auf die insgesamt wenig bewegten Kurse aus. Die Anleger richten ihre Blicke bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch.