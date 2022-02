Aktien New York: Kriegs- und Inflationssorgen drücken weiter auf die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investoren am US-Aktienmarkt haben Signalen Russlands einer Gesprächsbereitschaft im Ukraine-Konflikt am Montag nur bedingt über den Weg getraut. Der Dow Jones Industrial dämmte zwar einen Teil seiner Verluste ein, ging aber mit 34 566,17 Punkten und damit ein halbes Prozent tiefer aus dem Handel als am bereits sehr schwachen Freitag. Die Sorge um eine mögliche Invasion der Ukraine durch Russland und deren wirtschaftliche Folgen bleibt. Zudem ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed ein bestimmendes Thema.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 4401,67 Punkte nach unten. Der jüngst besonders arg gebeutelte technologiewertelastige Nasdaq 100 schaffte hingegen ein moderates Plus von 0,10 Prozent auf 14268,59 Zähler./mis/men