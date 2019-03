Aktien New York: Konjunktursorgen setzen Indizes weiter unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zunehmende Konjunktursorgen haben den US-Aktienmarkt am Freitag weiter unter Druck gesetzt.



Der aktuelle US-Arbeitsmarktbericht, schwache Wirtschaftsdaten aus China und der weiter fehlende Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit drücken auf die Stimmung. Der Leitindex Dow Jones Industrial startete mit Verlusten in den letzten Handelstag der Woche. Zuletzt belief sich das Minus auf 0,86 Prozent beim Stand von 25 254,76 Punkten. Damit steuert er auf ein Wochenminus von fast drei Prozent zu.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,93 Prozent auf 2723,36 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte mit minus 1,18 Prozent auf 6944,03 Zähler unter die 7000-Punkte-Marke. Bereits am Vortag waren beide Indizes unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Der US-Arbeitsmarkt sendete im Februar widersprüchliche Signale. Während der Beschäftigungsaufbau fast zum Erliegen kam, legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu. Der Schwung am US-Arbeitsmarkt lasse nach, so das Fazit von Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Notenbank Fed werde nun vor allem auf die zunehmenden Lohnsteigerungen schauen./ajx/jha/