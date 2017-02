Aktien New York: Knappes Minus - Zum Wochenstart fehlen Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag erst einmal ihrer freundlichen Entwicklung vor dem Wochenende Tribut gezollt.



Die zuletzt auf Hochtouren laufende Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine Atempause ein - damit fehlten von dieser Seite Impulse für eine klare Richtung. Auch kursbewegende Konjunkturdaten gab es zum Wochenauftakt keine.