Aktien New York: Kaum verändert zum Auftakt der Berichtsaison

NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig bewegt ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche präsentiert.



Zwar setzten sämtliche Leitindizes ihren Rekordkurs zunächst fort und erreichten in den ersten Handelsminuten Höchststände, bröckelten aber rasch etwas ab. Mit den Geschäftszahlen der US-Großbank Citigroup startete am Montag zudem der Aufgalopp zur aktuellen Quartalsberichtsaison der US-Unternehmen.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Geschäft 0,01 Prozent tiefer bei 270330,59 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,05 Prozent auf 3012,27 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,01 Prozent auf 7943,94 Zähler./edh/he