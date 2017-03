Aktien New York: Kaum verändert - Anleger schnaufen durch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet.



Der Dow Jones Industrial verbuchte im frühen Handel nur ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 20 951,27 Punkte. Der Leitindex blieb damit in Sichtweite der Marke von 21 000 Punkten, die sich am Vortag als hohe Hürde erwiesen hatte. Im Wochenvergleich steuert er auf einen kleinen Gewinn zu.

Nach einer recht hektischen Woche - getrieben von bedeutsamen politischen, geldpolitischen und konjunkturellen Nachrichten - sehe es danach aus, als ob die Anleger zunächst einmal durchschnauften, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Selbst der große Verfall an den Terminbörsen, auch "Hexensabbat" genannt, bewegte in den Anfangsminuten kaum die Kurse.