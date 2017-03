Aktien New York: Kaum Bewegung - Fed-Sitzung wirft Schatten voraus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Montag kaum verändert in den Handel gestartet.



Wenige Tage vor der Zinsentscheidung in den USA scheuten es die Anleger, sich nochmals neu zu positionieren. Entsprechend blieb es - wie schon an den vergangenen Handelstagen - bei einer zögerlichen Kursentwicklung. Der Dow Jones Industrial stand am Ende der ersten halben Handelsstunde knapp mit 0,14 Prozent im Minus bei 20 872,86 Punkten. In mitteleuropäischer Zeit war der Handel an diesem Montag wegen der bereits erfolgten Zeitumstellung in den USA eine Stunde früher gestartet.