Aktien New York: Jobdaten halten die Rally am laufen - Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag Aufwind beschert und die Rekordrally der Technologiewerte angeheizt.



Allerdings ließ der Schwung zuletzt wieder etwas nach.

Der Dow Jones Industrial lag zuletzt 1,04 Prozent im Plus bei 26 003,13 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich bis zu 1,82 Prozent gewonnen hatte. "Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Damit steuert der US-Leitindex für die verkürzte Gesamtwoche auf ein Plus von rund vier Prozent zu. An diesem Freitag bleibt der Aktienmarkt in den Vereinigten Staaten wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Donnerstag um 1,08 Prozent auf 3149,58 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 10 401,64 Punkte nach oben. Er hatte im Handelsverlauf bei knapp 10 433 Punkten ein Rekordhoch erreicht./la/fba