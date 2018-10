Aktien New York: Italien-Schuldenkonflikt bremst auch die Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Querelen in der Europäischen Union bremsen am Dienstag auch in New York die Börsen aus.



Im Gegensatz zu seinem deutlich nachgebenden Konterpart der Eurozone, dem EuroStoxx, kann sich der Dow Jones Industrial aber immerhin auf seinem Vortagsniveau behaupten. Der US-Leitindex stand im frühen Handel knapp mit 0,04 Prozent im Plus bei 26 661,10 Punkten.

Gesprächsthema Nummer eins war am Dienstag an den Weltbörsen wieder die geplante Neuverschuldung Italiens mit eurokritischen Stimmen: Ein Finanzpolitiker der italienischen Regierungspartei Lega brachte den Euro mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes in Verbindung. Derweil schwelt in Europa auch an der Brexit-Front der Streit in Großbritannien weiter. Zu guter Letzt erinnerte noch eine Beinahe-Kollision US-amerikanischer und chinesischer Kriegsschiffe im südchinesischen Meer daran, dass der Handelskonflikt zwischen beiden Ländern weiter ungelöst ist.