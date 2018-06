Aktien New York: Investoren setzen weiter auf US-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf grün haben auch am Donnerstag die Ampeln im frühen Handel an der Wall Street gestanden.



Nachdem der Dow Jones Industrial am Vortag erstmals seit zwei Wochen wieder über 25 000 Punkte gestiegen war, baute der Index die Gewinne um 0,40 Prozent auf 25 248,01 Punkte aus. Das war der höchste Stand seit Mitte März.

"Die weltweiten Spannungen lassen etwas nach und Investoren halten wieder nach risikoreicheren Anlagen Ausschau", sagte Analyst Michael van Dulken vom Broker Accendo Markets. Anleger schienen angesichts tendenziell steigender Zinsen Mittel aus den Anleihemärkten abzuziehen. Am US-Anleihemarkt gaben die Notierungen erneut nach, allerdings nur noch leicht.

Auch die Konjunktur läuft weiter rund in den USA. So ging die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt leicht zurück. "Das Tempo bei den Entlassungen bleibt sehr niedrig", sagte Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs.