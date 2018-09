Aktien New York: Investoren bleiben auf der Hut

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt haben sich am Dienstag weiter zurückgehalten.



Aktuell wirke belastend, dass China die Welthandelsorganisation WTO nach einer Genehmigung zur Verhängung von Vergeltungssanktionen gegen die USA gefragt habe, kommentierte Analyst James Hughes von AxiTrader.