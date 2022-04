Aktien New York: Inflationsdaten sorgen für etwas Erleichterung

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Auf und Ab an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Hatten die steigenden Kapitalmarktzinsen die Aktienkurs am Vortag noch stark belastet, so sorgten neue Inflationsdaten nun für etwas Erleichterung. Die Verbraucherpreise in den USA sind im März in der nicht so schwankungsanfälligen Kernrate etwas weniger stark gestiegen als befürchtet. Die Renditen im Anleihehandel gaben daraufhin etwas nach, während sich die Aktienkurse erholten.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,04 Prozent auf 34 661 Punkte. Damit konnte der Leitindex einen Teil der Verluste vom Wochenauftakt wettmachen. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,20 Prozent auf 4466 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,80 Prozent auf 14 242 Punkte noch weiter vor. Er hatte zuletzt aber deutlich stärker unter den steigenden Renditen gelitten als Dow und S&P 500./bek/he