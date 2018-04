Aktien New York: Indizes weiter im Aufwind dank anlaufender Berichtssaison

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Optimismus geht am Dienstag an der Wall Street weiter.



Befeuert von der anlaufenden Berichtssaison stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,05 Prozent auf 24 830,49 Punkte und damit auf sein höchstes Niveau seit vier Wochen. Rückenwind gab dem New Yorker Aktienmarkt auch eine im März überraschend stark gestiegene Industrieproduktion in den USA. Geopolitische Spannungen dagegen rückten weiter in den Hintergrund.

Der Risikoappetit unter den Marktteilnehmern nehme allmählich wieder zu, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die jüngsten Quartalszahlen von Unternehmen aus den großen US-Indizes überzeugten am Dienstag mehrheitlich die Anleger - allen voran jene von Netflix oder UnitedHealth mit kräftigen Kursgewinnen.