Aktien New York: Indizes drehen moderat ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag einen Stabilisierungsversuch gewagt.



Nachdem die wichtigsten Indizes im frühen Handel noch an ihre Verluste der Vorwoche angeknüpft hatten, drehten sie im Verlauf moderat ins Plus. Börsianer werteten jüngste Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed) positiv, wonach die Währungshüter weiterhin bereit seien zu handeln, wenn dies zur Stützung der Wirtschaft erforderlich sei.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,19 Prozent auf 26 984,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,16 Prozent auf 2997,00 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,18 Prozent auf 7837,59 Zähler nach oben.

Gesprächsthema bleibt derweil der geldpolitische Kurs der Fed. Die in der vergangenen Woche erfolgte US-Leitzinssenkung - der zweite Schritt innerhalb von zwei Monaten - bezeichnete Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC als "etwas halbherzig". Es sei so, als hätten die Notenbanker damit klarmachen wollen, dass sie mit ihrer Geldpolitik nicht ständig globale Unsicherheiten wettmachen könnten, so Hewson.

Zudem blicken die Anleger weiter auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Wochenende wurde zwar der geplante Besuch einer chinesischen Delegation in den beiden landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten Montana und Nebraska kurzfristig abgesagt. Von chinesischer Seite wurde jedoch die Bedeutung dieses Vorgangs relativiert.

Außerdem spielte US-Präsident Donald Trump die Notwendigkeit einer raschen Einigung im Handelsstreit zuletzt herunter: Er brauche nicht zwangsläufig vor der Präsidentenwahl im November 2020 ein Handelsabkommen, hatte er Ende vergangener Woche im Weißen Haus gesagt. Beides trübt die Aussichten auf einen baldigen Durchbruch in den US-chinesischen Verhandlungen.

Unternehmensseitig strich die Investmentbank Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung für den Aluminiumproduzenten Alcoa . Dessen Papiere büßten mehr als 0,6 Prozent ein.

Am Dow-Ende knüpften die Aktien der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance nach der Erholung vom Freitag an ihren jüngsten Abwärtstrend an und fielen um fast 2 Prozent. An der Indexspitze stiegen die Anteilscheine des Sportartikelherstellers Nike um gut 1 Prozent./la/he