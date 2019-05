Aktien New York: Indizes nach dem Kursrutsch stabilisiert

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach ihrem Kursrutsch vom Vortag zumindest stabilisiert.



Auch wenn der wieder eskalierte Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China die Anleger weiter beschäftigte, pendelte der Dow Jones Industrial zum Auftakt um seine Gewinnschwelle. Nach etwa einer halben Stunde stand er knapp mit 0,09 Prozent darunter bei 25 941,15 Punkten.

Weitere wichtige New Yorker Indizes waren zur Wochenmitte ebenfalls auf recht solidem Kurs: Der breit aufgestellte S&P 500 stand mit zuletzt 2881,61 Punkten lediglich drei Zähler im Minus. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab ebenfalls nur leicht um 0,14 Prozent auf 7629,27 Zähler nach.

Am morgigen Donnerstag sollen die Handelsgespräche in Washington fortgesetzt werden. Ab Freitag, so hatte US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen überraschend angekündigt, soll es deutlich höhere Sonderzölle auf chinesische Waren geben - mit der Begründung, die Verhandlungen kämen zu langsam voran und Zusagen seien von China zurückgenommen worden./tih/stk