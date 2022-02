Aktien New York: Hohe Inflation treibt Anlegern die gute Laune aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) -Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Allerdings erholten sich die wichtigsten Indizes nach einem schwächeren Handelsstart etwas.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verringerte seine Auftaktverluste und gab um 0,20 Prozent auf 35 698,66 Punkte nach. Tags zuvor hatte er den höchsten Stand seit Mitte Januar zurückerobert und seit seinem Tief vor rund drei Wochen knapp acht Prozent wieder gutgemacht.

Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 verlor am Donnerstag 0,30 Prozent auf 4573,82 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq 100 sank nach einem schwachen Start zuletzt um 0,64 Prozent auf 14 958,85 Punkte. Er konnte seit seinem Tief im Januar fast zehn Prozent wettmachen.

Die Inflationsdaten geben den Anlegern allerdings kaum Anlass zur Beruhigung: Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau stärker als erwartet. Die Inflationsrate kletterte auf 7,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 1982. "Ein Handeln der Fed ist höchste Eisenbahn", sagte NordLB-Analyst Bernd Krampen und verwies auf die Energiepreisentwicklung als wesentlichen Faktor für die Teuerung.

Die US-Notenbank habe mit dem Auslaufen der Anleihekäufe im nächsten Monat erste geldpolitische Schritte eingeleitet und werde im März erstmals seit langem die Leitzinsen wieder anheben, ergänzte Krampen. "Die Finanzmärkte preisen mittlerweile eine ganze Reihe von Zinsanhebungen ein." Auch erste Wertpapierverkäufe noch in diesem Jahr seien sehr wahrscheinlich, solange sich nicht noch gefährlichere Covid-19-Varianten ausbreiteten oder die Geopolitik dazwischenfunke./ck/he