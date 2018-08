Aktien New York: Hohe Apple-Kursgewinne halten Dow im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich zur Wochenmitte dank hoher Kursaufschläge der Apple -Aktie im Plus gehalten.



Im frühen Handel stand das Barometer 0,15 Prozent höher bei 25 452,43 Punkten. Der iPhone-Konzern hatte mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Die Apple-Aktie legte am Mittwoch bis auf ein Rekordhoch knapp unter 200 Dollar zu und gewann fast 5 Prozent.

Die Tech-Indizes setzten ihre Erholung vom Vortag fort. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,76 Prozent auf 7286,64 Punkte hoch. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 2822,41 Punkte. Anleger warten am Abend mitteleuropäischer Zeit auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Investoren werden den Text dazu akribisch auf Hinweise abklopfen, mit welchem Tempo die Fed ihre Geldpolitik weiter straffen will.

Zudem ist das leidige Thema Handelskrieg auch am Mittwoch präsent. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt US-Präsident Donald Trump darüber nach, die bis Ende August geplanten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von den geplanten 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Dies nehme derzeit Schwung aus dem Markt, sagten Börsianer./ajx/he