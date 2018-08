Aktien New York: Handelsstreit hält die Wall Street in Zaum

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten.



Die wichtigsten Aktienindizes lagen im frühen Handel am Montag leicht im Minus. Die Investoren blicken weiter kritisch auf die Konfrontationspolitik der USA.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,27 Prozent auf 25 394,50 Punkte nach. Am Freitag hatte sich der New Yorker Aktienmarkt noch mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich am Montag mit minus 0,06 Prozent auf 2838,69 Punkte kaum vom Fleck und für den Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent auf 7388,43 Punkte bergab.

Aktuell werden die Anleger weiter insbesondere vom Handelsstreit zwischen mit China verunsichert, nachdem Peking auf die jüngsten Zolldrohungen der USA mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte. Geblickt wird zu Wochenbeginn aber auch auf die Beziehungen der Vereinigten Staaten zum Iran. Nach dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Rückzug aus dem Atomabkommen treten die bislang ausgesetzten Washingtoner Sanktionen in der Nacht zu Dienstag wieder in Kraft./la/he