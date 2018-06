Aktien New York: Handelskrieg-Sorgen und schwache Wirtschaftsdaten belasten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter schwelenden Sorgen wegen des weltweiten Handelskonfikts haben die Wall Street am Donnerstag erneut belastet.



Zusätzlich drückten schwache heimische Konjunkturdaten auf die Stimmung. So war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren weniger als erwartet gestiegen.