Aktien New York: Gute Zahlen aus Tech-Branche stützen Erholungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag gebeutelte Wall Street hat am Donnerstag dank überwiegend guter Unternehmenszahlen einen Erholungsversuch unternommen.



Vor allem die Quartalsresultate bekannter Technologieunternehmen stießen bei den Anlegern auf Begeisterung.

Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,94 Prozent auf 24 813,99 Punkte zu. Damit konnte er zumindest einen Teil seines fast zweieinhalbprozentigen Kursrutsches vom Mittwoch wettmachen. Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 1,25 Prozent auf 2689,17 Punkte.