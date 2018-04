Aktien New York: Gewinnmitnahmen zum Wochenende - Apple bleiben unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen leiden zu Wochenschluss unter Gewinnmitnahmen.



Nach wenig verändertem Start rutschte der Dow Jones Industrial am Freitag schnell ins Minus ab und weitete seine Verluste dann aus Zuletzt notierte er 0,74 Prozent tiefer bei 24 481,40 Punkten. Er steuert damit auf den dritten schwächeren Handelstag in Folge zu. Gestützt auf seine Kursgewinne am Montag und Dienstag würde er im Wochenvergleich aber dennoch ein halbes Prozent Plus ins Ziel retten.

Auch wenn sie zuletzt verblasst waren, blieben die Ängste der Anleger vor einer möglichen Zuspitzung der geopolitischen Konflikte zwischen den USA und China sowie Russland zu Wochenschluss in den Hinterköpfen der Anleger. Ohne eine sich abzeichnende finale Lösung gingen die Anleger deshalb eher vorsichtig ins Wochenende, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Kasse machen heiße vor diesem Hintergrund nach einer soliden Woche die Devise.

Auch für die übrigen New Yorker Leitindizes ging es am Freitag nochmals ein Stück weit bergab: Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,72 Prozent auf 2673,77 Punkte. Vor allem aber blieb der Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 mit minus 1,37 Prozent auf 6681,86 Zähler auf Talfahrt. Sorgenkind bleibt dort die Apple-Aktie und die Smartphone-Nachfrage.

Am Vortag schon waren die Aktien des iPhone-Herstellers unter Druck geraten, weil ein Lieferant aus Taiwan einen schwachen Ausblick abgegeben hatte und so neue Sorgen um die Smartphone-Absätze von Apple hervorrief. Die Papiere setzten ihre Talfahrt daraufhin auch am Freitag mit Abgaben in Höhe von 4 Prozent fort. Die als langfristiger Indikator geltende 200-Tage-Durchschnittslinie konnten sie mit Ach und Krach halten.

Von der Berichtssaison kamen kurz vor dem Wochenende nur noch wenig Signale. Aus dem Dow berichtete einzig General Electric über das abgelaufene Quartal - und machte den Aktionären mit einem besser als erwarteten Jahresstart neue Hoffnung. Die Titel kletterten um fast 5 Prozent nach oben. Zwischenzeitlich erreichten sie erstmals seit Wochen wieder die 15-Dollar-Marke.

Erfreuliche Geschäftszahlen gab es darüber hinaus vom Mischkonzern Honeywell . Am Markt wurde neben starken Zahlen auch der nach oben angepasste Ausblick gelobt. Entsprechend ging es für die Papiere um etwa 0,66 Prozent nach oben.